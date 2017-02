IV Trail Urbano Tasquinhas 2017 logo no 1º dia

O IV Trail Urbano Tasquinhas 2017 é para toda a gente

O IV Trail Urbano realizar-se-á no primeiro dia das Tasquinhas de Rio Maior 2017 ou seja a 24 de março que é uma sexta-feira.

Tal como na edição anterior, este trail terá lugar num circuito urbano dinâmico e agradável, com cerca de 5 km de extensão, percorrendo ruas, avenidas e travessas da cidade de Rio Maior.

Explica o sector do Desporto do Município que, com este evento a ideia “é promover a participação alargada de todo o género de pessoas, ao ritmo de cada um, correndo ou caminhando, em grupo, com a família, com amigos, ou, simplesmente, na companhia de todos os outros participantes”.

A autarquia propõe-se atribuir convites de acesso às Tasquinhas a todos os participantes, além de 1 barra energética e uma água.

A partida será dada às 19h30 de junto da Tenda dos Bares ao lado do Pavilhão Multiusos, estando a concentração e aquecimento marcado para as 19h00 no mesmo local.

A meta estará situada na Praça da República, junto dos Paços do Concelho. No final da prova os participantes terão à disposição os balneários do Pavilhão Polidesportivo.

As inscrições são gratuitas mas limitadas ao máximo de 1 000 pessoas e devem ser efetuadas até 20 de março, podendo ser feitas online, no site do Câmara Municipal de Rio Maior em www.cm-riomaior.pt, ou pessoalmente, no Cineteatro.

O levantamento de dorsais pelas pessoas inscritas deverá ser feito de 21 a 23 de março, no Cineteatro de Rio Maior, durante o horário normal de funcionamento (www.cineteatrorm.pt).