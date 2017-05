Já há vencedores do III Concurso Incubar+Lezíria

O NERSANT já divulgou as ideias vencedoras do III Concurso Incubar+Lezíria

Incubar+Lezíria distingue ideias de negócio na área das Tecnologias, Transportes, Mobilidade e Logística, e Smart Cities.

A terceira edição do Incubar+Lezíria, que teve como temas a concurso Indústrias e Tecnologias de Produção, Aplicações e Tecnologias de Informação e Comunicação, Transportes, Mobilidade e Logística, e Smart Cities recebeu 24 candidaturas, tendo o júri premiado 3 das ideias de negócio apresentadas.

Reunido na Startup Santarém, o júri, composto por António Campos, presidente da comissão executiva do NERSANT, António Fonseca Ferreira, ex-presidente da CCDR Lisboa e Vale do Tejo e CEO da Manual, Filipe Madeira, professor na Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém, Manuel Laranja, especialista em Inovação e professor no Instituto Superior de Economia e Gestão e Nuno Malta, diretor do Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, para deliberar sobre os 3 vencedores desta terceira edição do concurso, tendo declarado vencedores:

Luís Filipe Murra Inácio, com o projeto GM2E, Patrick Daniel Correia Pedreiro, com o projeto ARIKSON; e Ricardo Jorge Malta Aleixo, com o projeto AGRSMART.

Os vencedores têm como prémio a participação na 3ª edição do Programa de Aceleração de Ideias da Startup Santarém e ainda um período de incubação gratuito nesta incubadora que pode chegar aos 15 meses, 3 na fase pré-início de atividade, e 12 meses para aqueles que derem início de atividade. Os vencedores participarão ainda, quando terminar a sua preparação, em eventos de apresentação a potenciais parceiros e financiadores.

No âmbito do Incubar+Lezíria, será ainda realizado um 4º Concurso de Ideias de Negócio que decorrerá durante o mês de maio.

O projeto Incubar+Lezíria é dinamizado pelo NERSANT, em parceria com o Instituto Politécnico de Santarém, a Desmor e o Agrocluster Ribatejo, sendo cofinanciado pelo Alentejo 2020.