Jantar das Mulheres de Arruda dos Pisões veio para ficar

Jantar das Mulheres de Arruda dos Pisões é iniciativa para ter continuidade

O Dia Internacional da Mulher, que passou a 8 de março, este ano foi comemorado pela primeira vez em Arruda dos Pisões, com um Jantar das Mulheres realizado no dia 11, porque a meio da semana – o dia 8 calhava a uma quarta-feira – não dava jeito nenhum. Totalmente confecionado e servido pelos homens, juntou duas centenas de mulheres de todos os escalões etários. E foi uma festa, a fazer lembrar outras do género mas de maior envergadura que se organizaram na cidade de Rio Maior, a última das quais em 2009, no Alto da Serra, para assinalar a efeméride. Há também algumas pequenas iniciativas semelhantes mas que se confinam geralmente a grupos de colegas de trabalho.

“Penso que o Jantar das Mulheres de Arruda dos Pisões deve ter continuidade, só não se fazendo se por exemplo, a semana de 8 de março coincidir com o período de realização das Tasquinhas de Rio Maior”, afirma Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação de Festas local. Ainda assim o Jantar das Mulheres deixará de se fazer naquelas circunstâncias, unicamente porque a aldeia não pode estar nas duas frentes simultaneamente, uma vez que o trem do serviço de mesa é necessário na tasquinha que a terra lá tiver. “Este ano tivemos a sorte de as Tasquinhas serem mais tarde”, refere.

“O nosso Jantar das Mulheres foi um sucesso”, considera Luís Miguel Ribeiro, de mais a mais porque o salão da Associação Progresso e Recreio, onde decorreu, acolheu cerca de 100 convivas, sentadas, e não tem espaço para muito mais a não ser o que foi possível reservar para dançar. “O valor pago pelo jantar englobava tudo pela noite fora: a refeição, sobremesas, comida sempre disponível, a oferta de lembranças e os sorteios que fizemos para animar a festa”, descreve.

Quando foi lançada a ideia do Jantar das Mulheres os homens de Arruda dos Pisões aderiram rapidamente. “É de os louvar pelas ideias que deram e os trabalhos que fizeram, na decoração, no cantar dos parabéns a todas as mulheres… Um dos sócios da empresa local de pirotecnia também colaborou, esteve presente e deu ideias. No final do jantar muitas mulheres vieram ter connosco dando-nos os parabéns e isso é um incentivo para quem está numa organização”, refere o presidente da direção da Associação de Festas, admitindo porém que “há coisas a melhorar”.

Luís Miguel Ribeiro faz questão de deixar um agradecimento especial ao presidente da Junta de Freguesia de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões, Alexandre Bousada e Pinto: “Colaborou, esteve a servir à mesa e foi ele que preparou e ofereceu a sangria caseira que servimos às mulheres e a que chamamos a «Sangria do Presidente».”

A secretária da direção da Associação de Festas foi ao palco dar os parabéns aos homens que proporcionaram tão bem servido e animado Jantar das Mulheres.

C. D.