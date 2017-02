Jovem do Juncal vence Juvenes Translatores

Beatriz Simões, do Juncal é a vencedora portuguesa do concurso Juvenes Translatores da Comissão Europeia

A Comissão Europeia acaba de anunciar os nomes dos vencedores do seu concurso anual de tradução Juvenes Translatores (Jovens Tradutores). São 28 os alunos do ensino secundário – um de cada Estado-Membro da União Europeia – que irão receber um prémio após terem competido com mais de 3 000 participantes de toda a União Europeia. Os vencedores irão a Bruxelas no próximo dia 6 de abril para receber os prémios para a melhor tradução do seu país.

Em Portugal, o prémio #JuvenesTranslatores foi atribuído a Beatriz Simões, uma aluna de 17 anos do Instituto Educativo do Juncal, Porto de Mós, distrito de Leiria. Beatriz Simões distinguiu-se pela sua brilhante tradução para português do texto deste ano, tendo como língua de partida o inglês. Foi atribuída também este ano uma menção honrosa a uma outra aluna do mesmo estabelecimento de ensino. Trata-se de Maria Grazina que traduziu o mesmo texto, desta vez a partir da língua espanhola. Em Portugal, participaram 20 escolas com 90 alunos de todo o país e que completaram 17 anos no ano passado.

“Os meus parabéns aos vencedores do concurso deste ano” desejou o Comissário Günther H. Oettinger, responsável pelos serviços linguísticos para além dos recursos humanos e do orçamento. “Os vossos pais e professores devem estar muito orgulhosos do vosso desempenho e aplaudo o facto de terem aceitado o desafio e mostrado todo este talento promissor. As línguas alargam os nossos horizontes, ajudam-nos a compreender outras pessoas e culturas. Parabéns aos jovens vencedores de hoje pela sua criatividade e talento em todas as 24 línguas da UE”, disse.

Os alunos podiam escolher qualquer uma das 552 combinações linguísticas possíveis entre qualquer par das 24 línguas oficiais da UE. Este ano, os alunos que participaram no concurso utilizaram 152 combinações linguísticas, incluindo do búlgaro para o português. Para além de testarem os seus conhecimentos de línguas estrangeiras, os vencedores demonstraram a sua mestria no domínio da sua língua dominante, a respetiva língua materna.

Este ano assinala-se o 10º aniversário do concurso e o 60º aniversário da União Europeia (a então, Comunidade Económica Europeia, criada em Roma, em 1957). A tradução tem sido parte integrante da UE desde a sua criação e é também o objeto do primeiro regulamento adotado (Regulamento CEE nº 1/1958), começando com quatro línguas oficiais para alcançar as atuais 24.

Nota – O concurso Juvenes Translatores tem sido organizado anualmente desde 2007 pela direção-geral da Tradução da Comissão Europeia. O seu objetivo é promover a aprendizagem de línguas nas escolas e proporcionar aos jovens uma oportunidade de saber como é ser tradutor. Está aberto a alunos de 17 anos do ensino secundário (para este ano, nascidos em 1999) e realiza-se simultaneamente em todas as escolas selecionadas em toda a UE. O concurso tem inspirado e encorajado alguns dos participantes a continuarem os seus estudos linguísticos a nível universitário e a tornarem-se tradutores.