Judo: AJDS distingue atleta, treinadores e clube de Rio Maior

Nos 40 anos da Associação de Judo do Distrito de Santarém

Yahima Ramirez e Rui Picoto da Casa do Povo e Júlio Moura e a Académica de Rio Maior homenageados.

No passado domingo, dia 15 de outubro, a Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS) comemorou o seu 40º aniversário, no auditório da Escola Gustavo Eiffel, no Campus Escolar do Entroncamento.

Na cerimónia, que contou com a presença de entidades do mundo do desporto e autoridades civis do distrito, foram agraciados atletas, treinadores e dirigentes desportivos que se distinguiram na conquista de prémios e resultados em prol do desporto, entre eles atletas olímpicos. Foram ainda distinguidos diversos municípios pela sua contribuição para o desenvolvimento do desporto.

No que diz respeito a Rio Maior, a AJDS homenageou, com menções honrosas, a atleta olímpica Yahima Tamirez e o treinador Rui Picoto, da Secção de Judo da Casa do Povo.

Homenagem também à Académica de Rio Maior e a Júlio Moura

A AJDS também homenageou a Associação Académica Desportiva de Rio Maior e o seu treinador Júlio Moura, com o prémio de Clube Esperança.

Os dirigentes da Académica já vieram a público agradecer, a quem os acompanha a confiança que neles deposita, “porque é por vós que trabalhamos para sermos melhores todos os dias”.

Deixam, também, uma palavra especial para a direção da Escola Superior de Desporto na pessoa do seu diretor, o professor Doutor João Miguel Moutão, pelo apoio imprescindível que lhes dá todos os dias, e ainda uma palavra de apreço e de gratidão ao Mestre Joaquim Cabrito que ajudou a lançar este projeto academista.