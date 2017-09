Leiria vai receber Roadshow Porco PT

Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores apresenta projeto de certificação Porco PT na NERLEI.

Leiria recebe a próxima edição do Roadshow Porco PT, uma ação da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS) que tem vindo a apresentar a primeira marca de certificação da carne suína 100% portuguesa, a Porco PT. A apresentação está agendada para 25 de setembro, no NERLEI – Núcleo Empresarial da Região de Leiria, a partir das 17h. Aí, os diversos agentes económicos ligados ao sector poderão ficar a conhecer os benefícios de adesão ao programa de certificação da carne de porco.

Após a apresentação de todos os pormenores da nova marca de certificação, todos os presentes serão convidados a experimentar a carne Porco PT numa ação de degustação, promovida pela própria FPAS, e a comprovar a qualidade da mesma, nomeadamente, a superior tenrura, textura e paladar.

A par do roadshow, a FPAS preparou uma surpresa para toda a população da cidade da Leiria, com a presença da roulote Porco PT num dos principais locais da cidade, roulote na qual será confecionada in loco a carne de porco certificada, Porco PT, para que todos possam provar e comprovar a elevada qualidade da carne 100% portuguesa.

Vítor Menino, presidente da FPAS, afirma: “Este tipo de ações faz parte da nossa estratégia inicial de promoção da carne Porco PT, e é com um enorme orgulho que iremos apresentar, de Norte a Sul, os benefícios da nova marca, quer para os diversos agentes económicos, quer para o próprio consumidor. Este dinamismo e ações tornam-se essenciais para um sector que tem vindo a dar mostras da sua capacidade de dar a volta aos momentos mais difíceis.”

Esta iniciativa será composta por um programa totalmente dedicado à criação da marca Porco PT, e aos procedimentos necessários para que os players do sector se constituam como parceiros certificados. Entre as diversas apresentações dos elementos da FPAS estará, ainda, presente Miguel Peres, proprietário do restaurante Pigmeu em Lisboa, um espaço aberto em 2014 e totalmente dedicado à carne de porco. Miguel Peres dará a conhecer as mais-valias da carne de porco certificada Porco PT no sector da restauração e o que se pode obter ao trabalhar este tipo de carne.

Os presentes poderão ficar a conhecer todos os detalhes do projeto, bem como as garantias de qualidade do produto, asseguradas por um caderno de especificações exigente que elenca várias práticas relativas à rastreabilidade, à alimentação, ao maneio, ao bem-estar animal e à comercialização da carne em questão.