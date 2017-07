22º Encontro Mundial dos Amigos do 2CV com mais de 2 000 «Dois Cavalos» aguardados na Ericeira.

Pela segunda vez em 30 anos, Portugal recebe o Encontro Mundial dos Amigos do 2CV. Tal como em 1987, aquando da realização do então 7º Encontro Mundial, o local escolhido para a realização do evento é a Ericeira. Com mais de 2 000 carros garantidos para o recinto do EriceiraCamping, o encontro, o maior a nível mundial, traz a Portugal amigos do 2CV de todo o Mundo e inclui inúmeras atividades e eventos, sempre subordinados ao mítico modelo francês criado nos anos 30 e que sobreviveu até 1990.

Ainda antes do fim de semana, de 26 a 31 de Julho, os dias oficiais desta 22ª Edição, estão já a decorrer duas outras iniciativas associadas, com destaque para a Volta a Portugal em 2CV e o Raid 2CV Portugal, que arrancou no passado dia 15 em Mangualde e termina no dia 28 no Ericeira Camping.

A Citroën é, naturalmente, um dos parceiros deste evento, estando presente com o seu novo C3, cujas valências tecnológicas vão estar agora ao serviço do 2CV: o sistema ConnectedCAM do modelo vai registar alguns dos melhores momentos do evento.

O Citroën 2CV deixou de se produzir há 27 anos, tendo a última unidade saído da fábrica portuguesa de Mangualde a 27 de julho de 1990, precisamente na semana em que já estará a decorrer este 22º Encontro Mundial dos Amigos do 2CV. Como se sabe, o significado e o estatuto do 2CV praticamente dispensam apresentações e/ou explicações, sendo que a popularidade do modelo continua bem viva em todo o Mundo.

Portugal, por razões muito óbvias, não é exceção. Além de ter sido o último país do mundo a produzir o 2CV, a atividade dos diversos clubes e associações nacionais ligados ao modelo é constante e tem visibilidade em todo o país e não só. De facto, não é por acaso que a comissão constituída em Portugal – Amigos do 2CV Portugal 2017 – para formalizar a candidatura a este 22º Encontro Mundial, na Ericeira, foi muito bem acolhida junto da ACI (Amicale Citroën Internationale ), a organização que congrega, a nível mundial, todos os clubes e amantes da marca francesa.

O 22º Encontro Mundial dos Amigos do 2CV é, portanto, um evento reconhecido e sancionado pela ACI, tendo recebido o certificado «EoTY» (Event of The Year – Evento do Ano).

Um programa completo

Com um programa repleto de actividades e eventos associados, alguns dos quais já na estrada, o Encontro Mundial do 2CV na Ericeira começou a ser planeado há já bastante tempo. Graças a um amplo e eficaz trabalho de divulgação por parte dos organizadores, os amigos do 2CV de todo o Mundo rapidamente aderiram ao evento nacional, pelo que a 1 de Janeiro deste ano a organização contava já com 500 carros inscritos, oriundos de nada menos do que 19 países, número que agora ultrapassa os dois milhares.

O programa começa oficialmente a 26 de julho (quarta-feira) e termina no dia 31 (segunda-feira). Como é tradição nestes encontros, há lugar para todo o tipo de atividades e eventos específicos, não ficando, naturalmente, de fora os habituais Concursos de Elegância e de Restauro.

Serão, também, assinalados o 27º aniversário sobre a produção da última unidade 2CV, saída da Fábrica de Mangualde (uma versão Charlstone) e os 50 anos do lançamento do Citroën Dyane, o tal modelo pensado para substituir o 2CV mas que acabou por coexistir com o mesmo (e cuja produção até terminou primeiro).

Estão também previstas outras atividades não menos interessantes e curiosas, como um Concurso de Desmontagem-Montagem de um 2CV, e o Passeio em Caravana Ericeira-Mafra (2CV Parade), com paragem no Convento de Mafra onde estará montado um Museu Citroën com os veículos fabricados em Portugal e os modelos pertencentes ao espólio da Citroën Heritage.

Agendado para o dia 30 de julho (domingo), o 2CV Parade tem número limitado de participantes e integrará também os mais recentes modelos Citroën, com destaque para o novo Citroën C3.

Evocando também outros tempos, a Demonstração de PopCross será um dos pontos altos do programa. Com três países representados (Portugal, Espanha e França), esta demonstração compreende 25 veículos totalmente preparados para dar a conhecer o que foi o Pop Cross nos anos 70, uma genuína disciplina do Desporto Motorizado, que era acessível a todos e realmente popular.

Naturalmente, não faltarão inúmeras manifestações e atividades de índole turístico, cultural-gastronómico e de lazer, dando a conhecer aos Amigos do 2CV de todo o Mundo o melhor que Portugal tem para oferecer.

Volta a Portugal em 2CV

Reservada apenas aos participantes que formalizaram a sua pré-inscrição no Encontro Mundial da Ericeira (processo que terminou a 31 de maio), a Volta a Portugal em 2CV é uma atividade relativamente livre, pois os participantes não estão obrigados a cumprir qualquer tipo de percurso, podendo escolher, a seu gosto, as cidades, vilas, aldeias e locais de Portugal que desejam visitar. A ideia é conhecer Portugal de Norte a Sul e, sempre que possível, recolher carimbos dos pontos de passagem, para preencher o seu «Passaporte Volta a Portugal em 2CV».

Não existe qualquer tipo de cronometragem de tempo e os participantes decidem quanto tempo desejam ficar em determinado local. Uma coisa é certa, todos terão de estar na Ericeira no próximo dia 25, onde deverão entregar os seus “Passaportes”. No final, será vencedor quem colecionar mais carimbos.

Raid 2CV RTH Portugal

Sendo uma iniciativa da responsabilidade da RTH (Racing Team Havas) de França, o Raid 2CV RTH Portugal arrancou no dia de 14 Julho de Mangualde e termina no dia 28 no EriceiraCamping. Limitado a 55 veículos especificamente para competição, o Raid engloba passagens por locais de referência de norte a sul de Portugal, como Mangualde, Braga, Porto, Portalegre e Monchique.