Mais duas salas ActiveLab no concelho de Rio Maior

O Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva inaugura na próxima quarta-feira, dia 10 de maio, duas novas salas do seu projeto ActiveLab.

Uma das novas salas ActiveLab situa-se no Centro Escolar nº 2 de Rio Maior e outra no Centro Escolar Poeta Ruy Belo, em S. João da Ribeira.

A cerimónia terá início pelas 14h30 no Centro Escolar nº 2, seguindo-se a visita a S. João da Ribeira.

O Agrupamento está a contar com a presença de representante da Direção Geral de Educação, a diretora da Fundação Portugal Telecom, membro da direção da Fundação Calouste Gulbenkian, administração da Caixa de Crédito Agrícola, representantes da Universidade de Coimbra, Escola Superior de Educação de Santarém, Centro de Recursos TIC de Santarém, Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas, Município e Santillana Editores.

O Agrupamento Fernando Casimiro aceitou o desafio de ser um dos do país a experimentar novas estratégias, novos recursos e a ter uma autonomia maior no ensino. Assim, o ActiveLab da escola sede deste Agrupamento foi inaugurado no dia 25 de maio de 2016, com a presença do diretor geral da Educação, José Vítor Pedroso e da presidente do Município de Rio Maior, Isaura Morais, tendo sido um dos primeiros a entrar em funcionamento a nível nacional, juntando-se-lhe agora agora as duas novas salas do género, uma no Centro Escolar nº 2 (Av. Mário Soares, na cidade) e a outra no Centro Escolar Poeta Ruy Belo.