MAIS Lezíria 2017 arranca com Festival de Escolas de Natação

MAIS Lezíria 2017 começa no dia 12 de março com Festival de Escolas de Natação no Cartaxo

O MAIS Lezíria está de volta à Lezíria do Tejo. Arranca no domingo, dia 12 de março, nas Piscinas Municipais do Cartaxo, a partir das 10h30, com o Festival de Escolas de Natação 6-10 Anos.

Esta atividade conta com o apoio da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e dos seus 11 Municípios associados.

ATIVIDADES MUNICÍPIO DATAS Festival de Escolas de Natação 6-10 Anos Cartaxo – 10h30 12 Março Torneio de Boccia/Boccia Inclusivo Golegã – 09h30 24 Março Caminhada Inclusiva Rio Maior 1 Abril Atletismo 6-10 anos Santarém 29 Abril Torneio de Petanca Coruche 6 Maio Corrida da Família Todos os Municípios em simultâneo 21 Maio Futebol Sete Veteranos Alpiarça 27 Maio Aquatlo para Todos Salvaterra de Magos 3 Junho Canoagem Noturna Benavente 10 Junho Encontro de Natação Adaptada para Pessoas com Deficiência Chamusca 28 Junho Jogos MAIS Lezíria* Almeirim 30 Junho Futsal Autarquias* Azambuja 8 Julho

*destinado a funcionários das Autarquias.

O MAIS Lezíria foi criado em 2011 e nasceu da vontade da CIMLT e dos seus onze Municípios associados – Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém – em reunir toda a população da Lezíria do Tejo num grande convívio desportivo, incentivando a participação de todos, incluindo as crianças, os idosos e as pessoas portadoras de deficiência.

O objetivo do MAIS Lezíria continua a ser a promoção da saúde, de uma prática desportiva de qualidade, da integração social e do bem-estar, a formação para a cidadania e a melhoria da qualidade de vida da população.

Porque a Lezíria é MAIS!

M , de Movimento!

, de Movimento! A , de Ativa!

, de Ativa! I , de Inclusiva!

, de Inclusiva! S, de Saudável!

Inscreva-se nas atividades. As inscrições são gratuitas. Informe-se no setor de Desporto da sua Autarquia.