Manique do Intendente com Espaço do Cidadão

Espaço do Cidadão em Manique do Intendente vai ser inaugurado a 21 de abril

A Câmara Municipal de Azambuja vai inaugurar oficialmente o Espaço do Cidadão de Manique do Intendente, na sexta-feira, dia 21 de abril, pelas 16h30.

A secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso estará juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Luís de Sousa, na inauguração deste Espaço do Cidadão.

Este novo espaço de serviços administrativos está a funcionar nas instalações da Junta da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa – na Praça dos Imperadores – em complemento com a respetiva secretaria. Ali, todos os cidadãos encontram um atendimento de proximidade, contribuindo para a desburocratização e poupança de tempo, em alinhamento com as políticas de modernização administrativa em curso. Os munícipes do «Alto Concelho» de Azambuja e também das povoações vizinhas podem, assim, resolver vários assuntos relacionados com a Administração Central e com a Câmara Municipal de Azambuja, sem ser necessário deslocarem-se à sede do município. O serviço funciona todos os dias úteis entre as 9 e as 16h30, com interrupção de almoço das 12h30 às 14h00.

No Espaço do Cidadão são prestados serviços relacionados com o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional; CGA – Caixa Geral de Aposentações; ADSE – Direção Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, DGC – Direção Geral do Consumidor; AMA – Agência para a Modernização Administrativa; DGLAB – Direção Geral dos Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas; AT – Autoridade Tributária e Aduaneira; ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho; IGAC – Inspeção Geral da Atividades Culturais; IMT, I.P. – Instituto da Mobilidade e Transportes, Instituto Público; ISS – Instituto de Segurança Social; SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana; e SPMS – Serviços Partilhados Ministério da Saúde.