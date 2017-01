Marcelo Rebelo de Sousa saudou Inês Henriques pelo seu recorde mundial nos 50 km Marcha em estrada

Em sua mensagem postada hoje, terça-feira, 17 de janeiro de 2017, na Página da Presidência da República, o Chefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa saudou a atleta riomaiorense Inês Henriques pelo recorde estabelecido em Porto de Mós, no passado domingo, dia 15.

Sob o título «Recorde do Mundo nos 50 km Marcha é português» lê-se na página da Presidência: “A atleta portuguesa Inês Henriques bateu ontem o recorde do mundo nos 50 km marcha no Campeonato Nacional de Marcha em estrada.

O Presidente da República felicita a atleta e enaltece o feito que coloca a Bandeira Nacional no topo de mais uma tabela e muito orgulha todos os seus compatriotas.”

Também o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, que esteve no Jamor com atletas, técnicos e dirigentes, aproveitou a oportunidade para felicitar Inês Henriques considerando que a marca de 4 horas, 8 minutos e 25 segundos estabelecida pela marchadora do Clube de Natação de Rio Maior em Porto de Mós é “um motivo de orgulho para todos os portugueses”.

A marchadora Inês Henriques e o técnico Jorge Miguel formam uma dupla de riomaiorenses notáveis no Atletismo, nomeadamente na Marcha Atlética. O jornal Região de Rio Maior apresenta-lhes os parabéns e formula votos de felicidades para o Mundial de Londres.

Fotos: CM Porto de Mós, com a devida vénia.