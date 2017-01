Marcha condiciona trânsito em Porto de Mós

Campeonato Nacional de Marcha em estrada é já no domingo, 15 de janeiro

O Campeonato Nacional de Marcha em estrada nas distâncias de 35 km e 50 km disputa-se no domingo, 15 de janeiro, a partir das 8h00, na vila de Porto de Mós.

Trânsito condicionado na vila entre as 7h00 e as 14h00

Se pensa ir até Porto de Mós no domingo, 15 de janeiro ou se é lá residente, tome nota que a realização do Campeonato Nacional de Marcha em estrada obriga ao condicionamento de trânsito no centro da vila. Serão interditadas ao trânsito as seguintes artérias:

Avenida da Igreja;

Avenida de S. Pedro;

Largo do Rossio;

O trânsito circulará por percursos alternativos devidamente sinalizados.

O Campeonato foi apresentado em Porto de Mós no passado dia 6, com a presença do presidente da Câmara Municipal, João Salgueiro, da vereadora da Educação e Desporto, Anabela Martins, de Luís Figueiredo, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, António Reis, presidente da Associação Desportiva de Leiria, Carlos Carminho, técnico nacional de Marcha e da atlética olímpica riomaiorense Inês Henriques que confirmou ter como objetivo fazer os 50 km Marcha, tornando-se na primeira mulher em Portugal a fazê-lo, além de almejar bater o recorde mundial naquela distância (leia em: http://www.regiaoderiomaior.pt/ines-henriques-vai-tentar-recorde-mundial-nos-50-km-marcha/).

Depois da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) ter aberto ao sector feminino a prova de 50 km Marcha no decorrer do Campeonato do Mundo das Nações, foi decidido, para 2017, manter essa possibilidade optando-se pela realização de uma prova aberta. Esta alteração no contexto internacional levou a que Inês Henriques, atualmente com 36 anos e o seu treinador Jorge Miguel, tomassem a decisão de mudar de rumo, apostando na prova de 50 km, com o objetivo de fazer história no Atletismo Nacional e na Marcha feminina a nível internacional.