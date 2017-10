Patinadora Riomaiorense Marisa Henriques vence Torneio Quatro Estações em Tomar.

A riomaiorense Marisa Henriques, Campeã Distrital de Santarém voltou a subir ao lugar mais alto do pódio no passado fim de semana, dias 21 e 22 de outubro, em Tomar.

A proeza foi conseguida no Torneio Quatro Estações, que se desenvoveu em quatro fases.

Nas quatro fases do Torneio Quatro Estações, a patinadora artística do Clube de Natação de Rio Maior obteve o primeiro lugar nas quatro provas, conquistando sem margem para dúvidas este 1º lugar, no escalão de Seniores, no somatório total.

Está pois de parabéns a atleta, a sua técnica e o Clube de Natação de Rio Maior