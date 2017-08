Monumentos de Santarém têm horário de Verão

Há um horário de verão para visitas aos monumentos de Santarém.

Até dia 10 de setembro, os monumentos de Santarém têm novos horários, de modo a promover a dinamização turística da Cidade e permitir aos turistas, a oportunidade de os visitar, graças a um programa que envolve o Município de Santarém, a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém.

O Convento de S. Francisco pode ser visitado de terça-feira a domingo, das 10h às 18h (encerra à segunda-feira).

A Igreja da Graça pode ser visitada das 10h às 13h e das 14h às 18h (só encerra aos feriados).

Estes dois monumentos estão sob a tutela do Município de Santarém.

O USCI – Centro de Interpretação Urbi Scallabis, situado no Jardim Portas do Sol, pode ser visitado de quarta-feira a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

A Torre das Cabaças, também designada por Núcleo Museológico do Tempo ou Torre do Tempo, pode ser visitada de quarta-feira a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

A Igreja de Santa Clara (encerra à segunda-feira e ao domingo de manhã), a Igreja da Piedade (encerra à quarta-feira), a Catedral de Santarém e o Museu Diocesano (encerram à terça-feira e ao domingo de manhã), a Igreja de Marvila (encerra à segunda e à terça-feira), a Igreja do Santíssimo Milagre e a Igreja de Santa Maria de Alcáçova (encerram à segunda e à terça-feira), estão a cargo da Diocese de Santarém, e podem ser visitados das 10h às 18h.

A Igreja da Misericórdia, na tutela da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, pode ser visitada das 14h às 18h (encerra à segunda e à terça-feira).

O protocolo firmado entre estas três entidades, conta com a participação de alguns voluntários, que cedem generosamente o seu tempo e intervêm de forma útil e inovadora na comunidade, para além de contribuírem para a dinamização turística da cidade de Santarém e aproximarem os jovens aos espaços museológicos e patrimoniais, bem como à comunidade onde estão inseridos.

Os voluntários têm também a oportunidade de contatar com pessoas de outras gerações e/ou de outros países, de forma a potenciarem a sua capacidade relacional e as suas competências ao nível da língua estrangeira, para além de valorizarem o contributo individual de cada voluntário, através do desenvolvimento de ações de formação e promoção de percursos enriquecedores ao serviço do desenvolvimento e da melhoria das instituições e da sociedade.