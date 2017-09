Mosteiro de Alcobaça nas Jornadas Europeias do Património

O Mosteiro de Alcobaça assinala as Jornadas Europeias do Património 2017.

O Mosteiro de Alcobaça assinala as Jornadas Europeias do Património 2017 promovendo um programa específico que pode consultar mais abaixo.

Desse programa salientam-se, do Ciclo de Conferências «Luzes e Sombras: Alcobaça no Processo Régio», que o Mosteiro vem promovendo ao longo do ano, as seguintes conferências a realizarem-se em 23 de setembro: