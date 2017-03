Mulher desaparecida encontrada em Casais da Areia

GNR encontrou em Casais da Areia mulher que estava desaparecida desde sábado, 25 de fevereiro

Militares do Posto Territorial de Óbidos e do Destacamento de Intervenção de Leiria, localizaram no domingo, dia 26 de fevereiro, na localidade de Casais da Areia (Óbidos), uma mulher de 44 anos de idade que estava desaparecida desde sábado, dia 25.

Após conhecimento de uma viatura abandonada em local ermo, a patrulha de Óbidos deslocou-se até junto da residência do proprietário da mesma, tendo os seus familiares alertado para o desaparecimento da mulher.

Confirmado o desaparecimento foram mobilizados os meios de busca para o local ermo já referenciado, acabando dois binómios encontrado a mulher desaparecida, num campo agrícola.

“A vítima estava caída no chão, consciente mas com sinais de desorientação, tendo sido transportada para o hospital das Caldas da Rainha, para observação médica”, descreve o Comando Territorial de Leiria.

A operação contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Óbidos.