Município aprovou apoio ao Centro Social de S. João Batista

Apoio monetário municipal ao Centro Social Paroquial de S. João Batista já foi entregue

A Câmara Municipal de Rio Maior aprovou, por unanimidade, em sua reunião de 11 de novembro, um apoio monetário no valor de 5 000 euros, para o Centro Social Paroquial de S. João Batista de S. João da Ribeira.

Este apoio destina-se a ajudar a custear o investimento feito no arranjo e pavimentação do espaço fronteiro ao edifício da instituição, a fim de acabar com a poeira no verão e o lodo provocado pelas chuvas no inverno. O resto desse espaço está ocupado por árvores ali dispostas.

A disponibilidade da Câmara para com o Centro Social Paroquial de S. João Batista foi motivo de carta de agradecimento dirigida por José Silveira, vice-presidente da direção da IPSS, à presidente do Município, Isaura Morais. “Dependendo da generosidade dos que a ela optam por dar o seu apoio, este Centro Social é particularmente sensível a todos os gestos de solidariedade que lhe permitem prosseguir a sua ação social junto dos idosos e das famílias carenciadas”, refere a propósito José Silveira.

Na mesma missiva o Centro Social Paroquial de S. João Batista convidava a autarca a estar presente na sua festa de Natal que se realizou na última quinta-feira, dia 22 de dezembro. A presidente da Câmara compareceu na festa e foi portadora de um cheque no valor do apoio aprovado em novembro.