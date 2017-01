Município cede viatura a Centro de Saúde

Centro de Saúde de Mação recebeu viatura cedida pelo Município

Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Mação, no dia 4 de janeiro entregou uma carrinha de serviço ao Centro de Saúde de Mação.

A viatura foi adquirida pela autarquia no âmbito de um protocolo de colaboração com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, para que seja utilizada pelos profissionais da Unidade de Saúde Pública de Mação na prestação de cuidados de saúde personalizados à população inscrita do concelho.

A viatura permite ao Centro de Saúde continuar a garantir a completa acessibilidade, a qualidade e continuidade dos seus serviços no território maçaense, tal como cuidados no âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo. Poderá também ser utilizada na educação para a saúde e na integração em redes de apoio à família.

Por outro lado, a nova viatura facilita as ligações com os seis polos assistenciais que o Centro de Saúde possui no concelho, bem como como pontuais deslocações a outras unidades do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo.

Para o presidente da Câmara Municipal de Mação, a cedência desta viatura permite aos autarcas locais “encarar com tranquilidade esta área tão sensível e sempre prioritária”, que não poderão “jamais descurar”.