N. Andebol da ESDRM vence Cister à tangente

Núcleo de Andebol da ESDRM 26-25 Cister Sport Alcobaça.

O jogo entre o Núcleo de Andebol da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (NA ESDRM) e o Cister Sport de Alcobaça (Cister) realizou-se ao fim da tarde deste domingo, 29 de outubro, no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior e contava para a 2ª jornada do Campeonato Nacional da 3ª Divisão.

A equipa de Rio Maior entrou forte e rápida, pondo o Cister “em guarda” mas incapaz de evitar quatro golos quase de rajada, dos estudantes.

Os amarelos e azuis de Alcobaça aperceberam-se da tática do NA ESDRM e reagiram, pelo que a partir de dada altura a partida começou a tender para o empate, com as equipas a alternarem-se à frente do marcador sempre por escassa margem.

O jogo, renhido, terminou com o Núcleo de Andebol da Escola Superior de Desporto de Rio Maior a vencer o Cister Sport de Alcobaça por 26-25.

Deixamos aqui uma sequência fotográfica do 4.º golo do Núcleo de Andebol da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a partir do qual o Cister iniciou a sua recuperação e ameaçou até aos últimos segundos do jogo levar os 3 pontos em disputa para Alcobaça.