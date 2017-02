Natação: Nacional de Longa Distância é em Rio Maior

Rio Maior recebe no dia 25/2/2017 a fase final do Campeonato Nacional de Longa Distância e Torneio de Fundo de Masters

Com a 1ª sessão às 9h30 e 2ª sessão às 16h00, estas provas realizam-se na Piscina Olímpica de Rio Maior, numa organização da Federação Portuguesa de Natação com o apoio da Desmor, Em, SA.

Fase de Qualificação – Campeonato Nacional de 3 km e 5 km. Nadadores apurados para a fase final do Campeonato Nacional de 3 km (JUV B) e 5 km (JUV A, JUN e SEN).

A Federação Portuguesa de Natação, emitiu uma circular com o nome dos nadadores apurados para cada prova, bem como dos suplentes às mesmas.

Os nadadores apurados para a fase final, devem confirmar a sua presença até às 18 horas do dia 14 de fevereiro de 2017, por correio eletrónico para inscrições@fpnatacao.pt, através do ficheiro convite respetivo que poderá ser descarregado a partir da página www.fpnatacao.pt. Após essa data, proceder-se-á à chamada dos nadadores suplentes, de modo a preencher todos os lugares das finais.

O Torneio de Fundo Masters estará incluído na fase final do Campeonato Nacional de Longa Distância (1 500m).

Têm direito a participar todos os nadadores nascidos até 31 de dezembro de 1992, inclusivamente, que sejam portadores da Licença Desportiva de Natação Pura de Masters da Federação Portuguesa de Natação.

Todas as séries são nadadas com 2 atletas por pista.

Esta competição decorrerá ao abrigo do Regulamento Específico de Masters e do Regulamento Geral da FPN, bem como das regras específicas para as competições de Masters, definidas pela FINA (para mais informações consultar o link (www.fina.org).