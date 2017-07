Novo sacerdote e nomeações na Diocese de Santarém

Bispo de Santarém ordena novo sacerdote e promulga várias nomeações.

A ordenação presbiteral do Diácono Ruben Miguel

No domingo, 16 de julho de 2017, na Sé Catedral de Santarém o bispo da Diocese, D. Manuel Pelino Domingues, ordenou sacerdote o diácono Ruben Miguel, tendo agradecido “às comunidades e educadores que o acompanharam na sua formação com particular reconhecimento para os educadores do Seminário dos Olivais.

O prelado saudou todos os presentes “que se associam a esta alegria: presbíteros; diáconos permanentes; religiosos e religiosas; seminaristas; candidatos ao Seminário; familiares do Ruben; e todos os fiéis presentes”.

Nomeações

No mesmo dia, D. Manuel promulgou uma série de nomeações para o Ano Pastoral de 2017/2018, a saber:

SERVIÇOS DIOCESANOS:

Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar – Equipa Coordenadora: António Canto, Inês São Miguel, José Anjinho, Cristiana Anjinho, Célia Ventura, António José Pinto, Aura Lopes, Ricardo Almeida, Cristina Carapeto, Cláudio Cardoso, Andreia Garcia. Assistente espiritual: padre Ricardo Alexandre Ferreira Conceição.

Serviço Diocesano de Pastoral Juvenil e Vocacional – Equipa Coordenadora: padre Ricardo Alexandre Ferreira Conceição (coordenador), padre Miguel Ângelo Henriques Ferreira (Pré-Seminário), padre Bruno José Martins Domingos (C.F.), prof. António Cordeiro (EMRC), Irmã Inês Senra SNSF (Secretária), Irmã Ana Clara SdV (V.C.).

Centro de Preparação para o Matrimónio (CPM) – Assistente espiritual: Padre Francisco António Clemente Ruivo.

Nota:

- o padre António Cândido Monteiro deixa o serviço de Pró Vigário Geral da Diocese.

PARÓQUIAS:

Abrã, Alcanena, Amiais de Baixo, Bugalhos, Moitas Venda, Monsanto e Vila Moreira – párocos in solidum: padre António Martins Pereira (Monfortino), moderador e padre Carlos Miguel José Vieira (Monfortino), cessa a administração paroquial de Arruda dos Pisões, Fráguas e Outeiro da Cortiçada, com o consentimento do Superior dos Monfortinos.

Alcanhões, Póvoa de Santarém e Vale de Figueira – párocos in solidum: padre Tiago Alexandre Asseiceira Moita e Padre Aníbal Manuel Vieira, moderador, acumulando com os outros serviços que tem.

Alcorochel, Zibreira e comunidade de Liteiros – pároco: padre Carlos Alberto Marecos Duarte Casqueiro, que deixa o serviço paroquial de Alcanena e Vila Moreira.

Arrouquelas, Marmeleira e São João da Ribeira – pároco: padre Cláudio Jorge Nunes Rodrigues.

Arruda dos Pisões, Fráguas e Outeiro da Cortiçada – pároco: padre Policarpo Fernando Gonçalves Pereira (CMSCJ). Deixa o serviço paroquial de Chouto, Ulme e Parreira.

Chouto, Ulme, Parreira e Vale de Cavalos – pároco: padre Rúben Miguel Marques de Figueiredo Finote Barrão.

Torres Novas (Divino Salvador, Santa Maria, Santiago e São Pedro) e Brogueira – párocos in solidum: padre Ricardo Alexandre Ferreira Conceição, padre Durval Baranowske e padre Ricardo Miguel Neves Madeira, moderador, acumulando com os outros serviços que têm. Vigário paroquial: Padre Diamantino Henriques Marques, que deixa o ofício de pároco.

Notas:

- o padre Rafael Diogo de Sousa (SCJ) deixa o serviço de Vigário paroquial.

- o padre José Abílio da Costa e Silva deixa o serviço paroquial de Vale de Cavalos.

Os sacerdotes que deixam o serviço paroquial numa determinada Paróquia, cessam a sua jurisdição com a tomada de posse do seu sucessor, a qual deverá ocorrer antes do dia 30 de setembro.

Os párocos cessantes devem, com o Conselho para os Assuntos Económicos e Patrimoniais e o Conselho Pastoral, colocar em dia o inventário do património móvel e imóvel, registar os principais indicadores da vida pastoral e as iniciativas de evangelização e obras em curso, prestar contas à Diocese e seguir as orientações diocesanas para estas situações.