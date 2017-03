Núcleo Sportinguista de Rio Maior promove tertúlia na ESDRM sobre comportamentos pouco adequados no futebol de formação

No âmbito do seu 25º aniversário o Núcleo Sportinguista de Rio Maior (NSRM) promove neste sábado, 1 de abril, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), uma tertúlia designada por «Criança Feliz, Futebol Vencedor!» que se irá debruçar sobre os comportamentos pouco adequados que se vão verificando na área do futebol de formação, quando este “deveria ser uma escola de virtudes, incutindo e reforçando comportamentos positivos” nas crianças e jovens.

“Urge sensibilizar os pais, treinadores e dirigentes para o impacto e importância do seu comportamento junto destas crianças e jovens praticantes, quer na defesa da integridade física e psicológica dos mesmos quer na dissuasão de condutas eticamente incorretas”, consideram os dirigentes do Núcleo Sportinguista de Rio Maior, coletividade onde esta preocupação é candente dado manter desde 1988 uma FOOTEscola, atualmente com mais de 200 praticantes.

Para esta tertúlia que terá lugar no Auditório da ESDRM, com início previsto para as 16 horas, estão convidados o padre Vítor Melícias, presidente das Misericórdias e antigo membro do Conselho Leonino do Sporting Clube de Portugal, Aurélio Pereira, coordenador do departamento de Recrutamento e Formação do mesmo clube, um representante do Panathlon Club de Lisboa, promotores da «Carta dos Deveres dos Pais no Desporto», Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém e o diretor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, João Moutão.