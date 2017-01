O regresso dos julgamentos a Alcanena

Executivo municipal foi ao Tribunal de Alcanena para assinalar o regresso dos julgamentos à sede do concelho

A presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Asseiceira, e os vereadores Maria João Gomez, Luís Pires e Hugo Santarém deslocaram-se no dia 4/1/2017, ao Tribunal de Alcanena para assinalar o regresso dos julgamentos àquela vila.

A data da visita foi precisamente aquela em que reabriram no país, por força da entrada em vigor do Decreto-Lei 86/2016, de 27 de dezembro, os 20 tribunais encerrados em 2014, dois deles os de Ferreira do Zêzere e Mação, no distrito de Santarém, assegurando assim o fundamental acesso dos cidadãos à justiça e contribuindo para reforçar a coesão territorial e social em Portugal.

O Tribunal de Alcanena é agora um Juízo de proximidade. Para o acolher as instalações foram alvo de melhoramentos, tendo a autarquia procedido a obras de requalificação da sala de julgamentos, no valor de 16.630,59€. Além disso foi construída uma rampa de acesso ao edifício para pessoas com mobilidade reduzida, tal como a presidente do Município se comprometera a fazer com a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, para que os julgamentos regressassem a Alcanena em 2017.

O sistema judiciário no distrito de Santarém

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 86/2016, de 27 de dezembro, o sistema judiciário fica assim organizado no distrito de Santarém, retomando a anterior nomenclatura judiciária: