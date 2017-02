O Rio Maior Sport Clube e a história do futebol na cidade…

O Rio Maior Sport Clube é o segundo clube riomaiorense a adotar este nome

O Rio Maior Sport Clube fundado em 6 de julho de 2016 é o segundo clube riomaiorense a adotar este nome.

Há 97 anos nascia na então vila de Rio Maior o primeiro Rio Maior Sport Clube. A respeito deste clube, do futebol e outros desportos, escreveu Fernando Duarte no seu livro «História de Rio Maior»:

“Em 1919 surgiu a primeira colectividade desportiva riomaiorense, o Rio Maior Sport Clube, que teve actividade até 1935, durante dezasseis anos, portanto. É facto que o desporto tivera advento na região de Rio Maior logo nos primeiros anos do século, sem esquecer a caça e pesca, actividades que vinham do passado e que tiveram mesmo certa notoridade nos finais do século XIX. O desporto desenvolveu-se, sobretudo, no período da Grande Guerra de 1914-1918, foi quando se praticou, sobretudo na vila, como recordam os mais antigos, futebol, um ciclismo incipiente e corridas pedestres, sem regras nem método. Os campos desportivos eram os improvisados largos e praças de Rio Maior, e até na Pá Ribeira.”

Mais adiante, Fernando Duarte deixa mais alguns dados do maior interesse para a história local do desporto; citamos:

“De 1921 a 1929, uma segunda colectividade desportiva surgiu depois do Rio Maior Sport Clube – o Operário Foot-Ball Riomaiorense. O Município comprara uma propriedade de vinha à Família Agria, na zona do actual Parque (nr.: hoje chamado Jardim Municipal ou Parque 25 de Abril), e aí se instalou um campo de futebol.

Os dois clubes locais aí disputaram vários jogos, com grande rivalidade e algum interesse público. Na disputa de uma estatueta de bronze, triunfou então o veterano Rio Maior Sport Clube, de cuja equipa de futebol faziam parte Henrique e João Carreira, Asdrúbal Calisto, Alberto Coimbrão e outros.”

Outros grupos de futebol deste período: Os Cancelões (1923-1926), que jogava na Tufeira do Regalo, Lusitânia Futebol Clube (1923-1927), e União Foot-Ball Riomaiorense (1923-1925).

O Rio Maior Sport Clube criado em 2016 não é herdeiro e muito menos um renascido Rio Maior Sport Clube surgido em 1919, apenas tem o mesmo nome e a ambição de levar longe o nome desta cidade e do seu concelho, com «Rigor, Mística, Sentimento e Conquista!», honrando assim a memória desse primeiro e já tão longínquo Rio Maior Sport Clube e dando prioridade nos seus plantéis aos jovens riomaiorenses reforçados por alguns futebolistas estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

Recordamos aqui a constituição dos primeiros órgãos sociais do Rio Maior Sport Clube (2016):

Assembleia Geral

Presidente, Isaura Morais;

Vice-presidente, Eduardo Agostinho;

Vice-presidente, Carlos Nazaré Almeida.

Conselho Fiscal

Presidente, Leonardo Ferreira;

Vice-presidente, Nuno Loureiro;

Secretário, João Canadas.

Direção

Presidente, Leandro Antunes;

Vice-presidente, Mauro Pulquério;

Vice-presidente, Paulo Vieira;

Tesoureiro, Vítor Alexandre;

Secretário, Eduardo Teixeira.

As equipas do Rio Maior Sport Clube (2016) praticam bom futebol, bonito e quase sempre eficaz e estão bem posicionadas nos respetivos campeonatos distritais da 2ª divisão de Santarém: em seniores, na série A está em 5º lugar, com 20 pontos, apenas a 2 pontos de um lugar que lhe permita participar no apuramento do campeão distrital; e em juniores é 1º classificado, com 24 pontos, tantos quantos tem o 2º, o Atlético Ouriense.