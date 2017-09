O Teatro da Rainha estreia PLAY HOUSE de Martin Crimp

Teatro da Rainha retoma a sua actividade de 2017 com os ensaios de PLAY HOUSE de Martin Crimp.

O Teatro da Rainha estreia a 5 de outubro de 2017 a sua nova criação: PLAY HOUSE de Martin Crimp.

Esta será a terceira obra deste autor que o Teatro da Rainha leva a cena, depois de em 2012 ter apresentado O ESTRANHO CORPO DA OBRA e em 2014 DEFINITIVAMENTE AS BAHAMAS.

PLAY HOUSE é uma viagem vertiginosa pela intimidade de um jovem casal em treze caleidoscópicas cenas. Acabados de se instalar na casa nova a peça mostra, através de uma precipitação comportamental plena de altos e baixos de volubilidade, o modo como a relação entre os dois passa da grande paixão à rotina em muito pouco tempo e por aí, digamos, a consistência da própria relação. PLAY HOUSE é de algum modo o retrato de uma juventude que não supera uma propensão – eivada de narcisismo egocentrado – para confundir a vida e as relações com um jogar a casinha nova. PLAY HOUSE é um ensaio sobre o modo como cada um dos membros do casal vê o outro apenas como seu objeto de prazer lúdico, sendo que a casa é o parque infantil dos dois.

PLAY HOUSE estará em cena na Sala Estúdio do Teatro da Rainha (Caldas da Rainha), até 28 de outubro, de quarta a sábado às 21h30 e durante a semana com sessões para escolas.

A programação do Teatro da Rainha até ao fim de 2017 continua com a digressão do espectáculo DRAMATÍCULOS II de Samuel Beckett, a Coimbra – Teatro Académico Gil Vicente – no dia 9 de novembro, e a Évora – Teatro Garcia de Resende – nos dias 1 e 2 de dezembro.

Nos dias 5 e 6 de dezembro, o Teatro da Rainha acolhe na sua Sala Estúdio, o espectáculo CONTOS CONTADOS COM SOM, da Miso Music Portugal, com sessões para escolas.

A 16 de dezembro, decorrerá na Sala Estúdio do Teatro da Rainha, o Colóquio TEATRO, ESPAÇO VAZIO e DEMOCRACIA, com António Sousa Dias, Carlos Alberto Augusto, Fernando Mora Ramos, José António Bandeirinha, José Carlos Faria, Luís Varela, Nuno Carinhas e Nuno Ribeiro Lopes.