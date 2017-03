O VIII Bagatunaço está na “forja” para abril

A Bagatuna está a preparar para abril o VIII Bagatunaço

A Bagatuna – Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior aponta para dias 7 e 8 de abril próximo o seu VIII Bagatunaço – Festival de Tunas Masculinas da Cidade de Rio Maior.

Para a organização deste Festival a Bagatuna conta com os apoios da Câmara Municipal de Rio Maior e da Escola Superior de Desporto.

Recorde-se que o Bagatunaço é um evento académico de cariz solidário.

Este ano, à semelhança dos anteriores, o Festival terá início à sexta-feira, à tarde com a receção às tunas convidadas e posteriormente com um jantar que terá lugar no Refeitório da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, seguindo-se a tradicional Noite de Serenatas à Cidade de Rio Maior, após a qual as tunas finalizam a noite no Estribo Lounge Bar.

No sábado seguinte, 8 de abril, todos os tunantes almoçam em conjunto, cumprindo depois o passa calles. Finalmente, à noite as tunas a concurso entram em competição no espetáculo principal, no palco do Cineteatro de Rio Maior.