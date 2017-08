Dê o seu contributo para o ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE PORTUGAL.

A sugestão é da secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca

“Até dia 10 de setembro, todos podem votar em projetos do Orçamento Participativo de Portugal para as áreas da Cultura, Ciência, Agricultura e Formação de Adultos em Portugal continental e para as áreas da Justiça e da Administração Interna nos Açores e Madeira.

Como vão ser investidos” os 3 milhões de euros disponibilizados para o Orçamento Participativo “não depende do Governo, depende única e exclusivamente do voto dos cidadãos. Os projetos mais votados são os projetos a concretizar.

Há muitas formas de decidir o nosso futuro. Votar é uma dessas formas. E, pela primeira vez, todos podem decidir como investir 3 milhões de euros do orçamento de todos de nós, o de Estado, através do voto”.

Votar é simples. Está tudo bem explicado em https://opp.gov.pt/como-votar e também no filme incluído nesta página.