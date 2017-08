Os 450 anos da Congregação de Santa Maria de Alcobaça

Congresso internacional assinala 450º aniversário da fundação da Congregação de Sta. Maria de Alcobaça.

Comemora-se este ano, o 450º aniversário da fundação da Congregação de Santa Maria de Alcobaça (1567-2017), momento determinante na história desta Abadia.

Para assinalar a efeméride, decorrerá nos próximos dias 21 e 22 de outubro, o Congresso Internacional 450 anos da Congregação de Santa Maria de Alcobaça, organização da Direção Geral do Património Cultural/Mosteiro de Alcobaça em parceria com a Câmara Municipal de Alcobaça.

Consulte a seguir o programa do Congresso Internacional 450 anos da Congregação de Santa Maria de Alcobaça.

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias, limitadas à capacidade da sala. Se for do seu interesse inscrever-se faça-o através do email visitas@malcobaca.dgpg.pt.