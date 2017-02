Os desfiles do Carnaval 2017 em Rio Maior

No próximo dia 24 vai realizar-se na cidade de Rio Maior o tradicional desfile do Carnaval Escolar

Este desfile terá lugar no período da manhã, será protagonizado por algumas das escolas públicas do concelho e também pelos colégios privados, culminando com um espetáculo no qual “as escolas públicas e privadas terão a oportunidade de mostrar o que de melhor se faz nos seus clubes de Artes”, disse a vereadora da Educação e da Cultura, Ana Filomena Figueiredo.

O espetáculo deverá oferecer também a animação de uma dupla de palhaços, o que é sempre do agrado das crianças.

Para amenizar o rigor do inverno, haverá uma tenda montada no Jardim Municipal, à guisa de «Plano B» para o desfile do Carnaval Escolar, não vá chover… Mas ainda no dia 24, à noite e com a colaboração dos bares da cidade, esta tenda irá acolher um baile de solidariedade cuja receita reverterá para os Bombeiros Voluntários de Rio Maior. O baile será abrilhantado por Rui Saraiva, muito do agrado da juventude.

A 25 de Fevereiro, a principiar às 21h30, terá lugar o desfile noturno do Carnaval no Rio com os seus grupos apeados e carros alegóricos, com o espetáculo a ser animado pela dupla «p*daloucura» que fará a encenação de speakers. Participam igualmente Luís Lourenço, ator e encenador conhecido dos «Morangos com Açúcar» e das telenovelas, bem como a atriz e modelo Joana Alvarenga. Além disso está também anunciado um grupo de samba.

Nota: as fotografias, do jornal Região de Rio Maior, são do Carnaval no Rio 2016.