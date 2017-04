Os Vikings vêm aí para conquistar Portugal

Os Vikings já chegaram ao Museu da Marinha

O Museu de Marinha apresenta ao público pela primeira vez em Portugal, a partir de 18 de abril, a mais completa exposição dedicada aos «Vikings – guerreiros do mar».

Chega agora a vez de Portugal poder visitar no Museu de Marinha a história de um povo que há mais de mil anos, vindo do Norte chegou às margens de uma Europa que não estava preparada para os receber.

A capacidade de se deslocarem em rápidos e versáteis navios e a violência inesperada dos seus ataques constituíam as principais características destes “guerreiros do mar”.

Também nos territórios que mais tarde viriam a ser Portugal, a presença destes “homens do norte” foi uma constante ao longo de mais de 300 anos, entre os séculos IX e XI. Quer na região do Condado Portucalense, quer nos territórios islâmicos mais a sul no Al-Andaluz, como Lisboa e Alcácer do Sal, as incursões vikings deixaram uma marca indelével naquelas sociedades, bem presente no início da nacionalidade.

Composta por mais de 600 peças originais provenientes do Museu Nacional da Dinamarca, esta exposição apresenta-nos os mais variados aspetos relacionados com a história e cultura deste fascinante povo que ficou conhecido como um dos mais temidos de toda a História e que ainda hoje conquista milhares de entusiastas.

A apreciar a partir de terça-feira, 18 de abril, nas salas de exposições temporárias do Museu de Marinha.

Horário: das 10h00 às 18h00, todos os dias, exceto 1 de maio.

Para mais informações consulte: museu.marinha.pt/exposições