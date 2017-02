Património, que futuro? Ciclo de conferências na Benedita

Ciclo de conferências na Casa da Vila na Benedita «Património, que futuro?»

Esta iniciativa celebra o 32º Aniversário da fundação da Rádio Local, BENEDITA FM, então denominada RÁDIO VOZ da BENEDITA. Impulsionada pelo beneditense Afonso Fonseca, que já nos anos quarenta fazia transmissões rádio amadoras com galenas por si próprio construídas “sabe” bem o que têm sido os tempos últimos desta terra.

Atualmente emite todas as semanas uma rubrica intitulada Terra Cantada que dá voz a duas associações culturais em conjunto: a «Palavra Cantada» de Vila Franca de Xira e a «Terra Mágica das Lendas, CRL».

A Terra Mágica das Lendas aceitou o convite para ser parceira nestas conferências temáticas em torno da preservação do património histórico, material e imaterial, pois esse é o âmbito do seu projeto em curso Beautiful Benedita que pretende fomentar a criação de um Centro Histórico na Benedita.

Este ciclo promove encontros mensais com diversas individualidades ligadas à cultura, artes e à história local, nacional, europeia e universal.

A conferência inaugural realiza-se no dia 3 de março, sexta-feira, na Casa da Vila da Benedita às 18 horas, com Guilherme d’Oliveira Martins, um lutador pelo património nacional, europeu e universal.

Breve nota biográfica do conferencista

Guilherme d’Oliveira Martins nasceu em Lisboa em 1952. É presidente do grande conselho do Centro Nacional de Cultura e administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian.

Licenciado e Mestre em Direito. Professor Universitário Convidado com três Doutoramentos Honoris Causa – Universidade Lusíada, Universidade Aberta e Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – ISCSP (12 de Outubro de 2016).

Além de inúmeros outros cargos foi Secretário de Estado da Administração Educativa (1995-1999), qualidade em que visitou e participou nas comemorações dos 25 anos da Escola Básica de Frei António Brandão – Agrupamento da Benedita em 1998, ministro da Educação, ministro da Presidência e ministro das Finanças.

Guilherme d’Oliveira Martins é autor de diversas obras, entre as quais: Oliveira Martins, Uma Biografia (1986); Ministério das Finanças, Subsídios para a sua História no Bicentenário da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda (1988); Escola de Cidadãos (1992); O Enigma Europeu (1994); Educação ou Barbárie? (1999); O Novo Tratado Constitucional Europeu (2004); Portugal, Identidade e Diferença – Aventuras da Memória (2007; 2ª ed. 2008; 3ª ed. 2015); Património, Herança e Memória – A Cultura como Criação, 2009, 2ª ed. 2011; Mounier: O Compromisso Político, de Guy Coq (tradução e prefácio), 2012; Na Senda de Fernão Mendes – Percursos Portugueses no Mundo, 2014, 2ª ed. 2015.