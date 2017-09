Piscinas de Rio Maior foram a escolha do verão!

Assegura a Desmor: piscinas descobertas de Rio Maior foram a escolha do verão!

— Pelo segundo ano em funcionamento, o espaço de lazer das piscinas descobertas de Rio Maior voltou a registar grande adesão durante toda a época balnear.

Desde o dia da abertura ao público, a 15 de junho, até ao seu encerramento, a 31 de agosto, registou-se um total de 17 123 entradas! Durante 78 dias seguidos, atingiu-se uma média de 220 pessoas por dia, em especial aos sábados, domingos e feriados, em que as famílias optaram por Rio Maior para os dias quentes das férias.

Desde o ano passado que a Desmor proporciona, durante o verão, excelentes condições de recreio em Rio Maior. As piscinas foram concebidas com vários níveis de profundidade, com jacuzzi, tanque de saltos, bar, esplanada e zonas de relvados. E este ano houve uma novidade, com um novo e exclusivo tanque para bebés, num espaço calmo e tranquilo para os mais pequenos.

Para já é tempo de início de aulas na Escola Municipal de Natação, que começam na sexta-feira, dia 15 de setembro. As inscrições decorrem na secretaria das piscinas, havendo já alguns horários preenchidos.

A época balnear de verão estará de volta no próximo ano!