Polo Aquático: grupo discute qualificação em Rio Maior

Polo Aquático internacional em Rio Maior para discutir qualificação para o Europeu da modalidade.

Entre os dias 6 e 8 de outubro a Piscina Olímpica de Rio Maior vai receber mais uma competição internacional de Polo Aquático. As selecções de Portugal, Ucrânia, Lituânia e República Checa vão jogar entre si, num dos grupos de qualificação para o Campeonato Europeu que se vai disputar em Barcelona.

Rio Maior volta a ser palco de uma importante competição, depois de em 2015 ter recebido a qualificação para o Campeonato Europeu de Polo Aquático, com as selecções femininas de Portugal, Croácia, Suiça e Grécia.

No Europeu de Barcelona, que decorrerá entres os dias 14 a 28 de julho de 2018, estarão 16 países distribuídos por 4 grupos de 4 equipas. Pela primeira vez Portugal ocupa um lugar no ranking Europeu que lhe permite aspirar legitimamente a um desses 16 lugares da elite do polo aquático.

A organização será da Federação Portuguesa de Natação e Liga Europeia de Natação, contando com a parceria da Desmor e da Câmara Municipal de Rio Maior.

Durante os dias de competição, as equipas e organização ficam alojadas em Rio Maior, no Centro de Estágios e em unidades hoteleiras da cidade.

Os jogos têm a seguinte agenda, com entradas livres para o público:

6 Outubro

16h30 – Ucrânia x Lituânia

18h30 – Portugal x República Checa

7 Outubro

16h00 – Lituânia x República Checa

18h00 – Portugal x Ucrânia

8 Outubro

09h30 – República Checa x Ucrânia

11h30 – Portugal x Lituânia

Fonte: Desmor