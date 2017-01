Porto de Mós investe na prevenção dos incêndios

Município de Porto de Mós prepara-se a tempo e horas para prevenir os incêndios florestais

Dando cumprimento ao PFC – Plano de Fogo Controlado elaborado para a área do PNSAC – Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros em 2014, foram realizadas ações de fogo controlado nos dias 11 e 12 de janeiro de 2017.

“O desenvolvimento destas ações preventivas resulta da parceria estabelecida entre o Município de Porto de Mós, o ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, os Bombeiros Voluntários de Porto de Mós (BVPM), a Guarda Nacional Republicana através do Núcleo de Proteção Ambiental do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente – SEPNA do Comando Territorial de Santarém e a Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC)”, explicam da Câmara portomosense.

Resumindo os resultados destas ações de fogo controlado, em que estiveram envolvidos 2 técnicos do ICNF, a técnica do Gabinete Técnico Florestal e o vereador das Obras Públicas, Serviços Municipais e Ambiente do Município de Porto de Mós, 5 elementos do BVPM, 5 Sapadores Florestais, 3 elementos da GNR, 2 formadores e 12 formandos da ESAC, o que se passou é que “aproveitando a criação de um mosaico de parcelas de gestão de combustíveis com fogo controlado foi possível à GNR aperfeiçoar os seus conhecimentos de comportamento do fogo e treinar a identificação de causas. De igual modo, os formandos da ESAC puderam realizar a componente prática do Curso de Fogo Controlado e os bombeiros e sapadores florestais aproveitaram esta oportunidade para o treino operacional”.

Fonte: CM Porto de Mós