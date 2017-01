Portugal e Índia lançam emissão filatélica conjunta

Portugal e Índia celebram mais de 500 anos de relacionamento lançando emissão filatélica conjunta

Portugal e a Índia, através dos CTT e do operador postal indiano, apresentam no próximo sábado, dia 7 de janeiro, uma emissão conjunta de selos que celebra a relação de mais de 500 anos entre os povos destes dois países. Os selos desta emissão apresentam como tema danças dos dois países que, embora separadas por heranças culturais diversas, apresentam características semelhantes: a dos Pauliteiros Mirandeses e a Dandiya – ambas consideradas danças guerreiras que utilizavam como adereço paus simbolizando as espadas ancestrais.

Esta emissão de selos será lançada formalmente em Deli, a 7 de janeiro, fazendo parte integrante do protocolo associado à visita oficial do primeiro-ministro de Portugal à Índia.

A dança dos Pauliteiros é a mais importante manifestação folclórica da Terra de Miranda embora o seu alcance vá muito para além do concelho de Miranda do Douro. A sua origem pode estar na antiga dança pírrica grega, posteriormente difundida pelos romanos na região mirandesa. Esta era uma dança usada na educação e preparação militar na qual os intérpretes, alinhados em duas filas, simulavam manobras de ataque e defesa utilizando paus como armas enquanto se movimentavam ao som de uma flauta.

A dança Dandiya (termo do noroeste da Índia que designa “pau”) foi criada há milhares de anos como uma expressão devocional em honra da deusa-mãe Durga. Nesta dança os paus decorados e coloridos, dandiyas, representam as espadas da deusa Durga. No decurso da performance, que ainda hoje é efetuada, encena-se a batalha mítica entre a deusa e o demónio-rei Mahishasura.

A emissão é composta por dois selos e uma folha miniatura com os dois selos. O selo dos Pauliteiros de Miranda tem o valor facial de 0,47€ e uma tiragem de 125 000 exemplares e o selo da Dandiya com o valor facial de 0,80€ e uma tiragem de 105 000 exemplares. A folha miniatura custa 1,27€ e tem uma tiragem limitada a 40 000 exemplares.

As obliterações de primeiro dia terão lugar nas lojas CTT dos Restauradores em Lisboa, Munícipio no Porto, Zarco no Funchal e Antero de Quental em Ponta Delgada.