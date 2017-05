Praça dos Imperadores recebe 1º Festival de Fitness – PAFT

1º Festival de Fitness – PAFT, em Manique do Intendente

No próximo dia 14 de maio, domingo, a grande e histórica Praça dos Imperadores em Manique do Intendente será o palco do 1º Festival de Fitness – PAFT*, um evento de participação coletiva que irá proporcionar uma manhã cheia de exercício, boa disposição e convívio.

A organização é uma parceria da Câmara Municipal de Azambuja com a Junta de Freguesia de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa e com a Casa do Povo de Manique do Intendente.

A participação está aberta a toda a população e as inscrições são gratuitas, a efectuar no próprio dia e local a partir das 09h00.

A iniciativa arranca às 10h00, e será possível experimentar as modalidades de Zumba, Cardio-Kick e Fit-Mix.

A organização aconselha-se os participantes a levarem roupa e calçado adequados à prática.

* PAFT – Programa Atividade Física para Todos, promovido pelo Município de Azambuja-