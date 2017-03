Professores de Rio Maior trocam experiências na Lituânia

Professores da EPRM foram à Lituânia apreender e aproximar boas práticas de leccionar no ensino profissional

No âmbito do programa Erasmus +, dois professores da Escola Profissional de Rio Maior tiveram a oportunidade de se deslocar até à Lituânia no sentido de apreenderem e aproximarem boas práticas de lecionar no ensino profissional.

Esta mobilidade decorreu entre os dias 12 e 25 de fevereiro e centrou-se na capital do país, Vilnius.

A Vilniaus Technologijų ir Verslo Profesinio Mokymo Centras, entidade de acolhimento, preparou um programa rico tanto a nível de experiência de ensino como em contacto direto com empresas de elevada relevância para a região do Báltico.

Os dois elementos de staff contactaram primeiramente com a realidade de ensino nos diferentes polos da escola de acolhimento e posteriormente com empresas que primam pelas boas relações com as escolas.

Constataram que existem, em Vilnius, estreitas parcerias entre o mundo educacional e o mundo do trabalho. As empresas promovem e patrocinam frequentemente cursos intensivos, apenas com a componente técnica, para os quais dispensam funcionários que vão à escola lecionar certas matérias. Os alunos destes cursos são absorvidos quase na totalidade pelas empresas promotoras, o que contribui para uma elevada empregabilidade.

A preocupação com a educação e com as novas tecnologias é bastante marcante desde tenras idades. Os espaços de aprendizagem são cuidadosamente projetados e dispostos de forma a potenciar a apreensão das matérias. A média de idades dos formadores é muito baixa e estes encontram-se abertos à inovação. As turmas são pequenas (cerca de 10 alunos) e focadas.

As escolas têm nas famílias bons aliados que investem na formação técnica das crianças permitindo desde o 1º ciclo a abertura de caminhos e perspetivas diferenciadas.

A formação profissional é muito valorizada e até procurada por jovens já licenciados.

O programa foi complementado com a frequência em conferências e workshop nas áreas das novas tecnologias, empreendedorismo e inovação.

Houve também tempo para visitas culturais e para contacto direto com a cultura lituana nomeadamente no dia da independência. Trata-se de um país com arquitetura histórica marcante e com boa gastronomia.

Os elementos do staff consideram que estes intercâmbios são de elevado interesse para aproximação de práticas e conteúdos educacionais e que contribuem muito para uniformizar critérios de formação. [i]