Consulte aqui o Programa das Tasquinhas de Rio Maior 2017

TASQUINHAS DE RIO MAIOR 2017 - 24 DE MARÇO – 2 DE ABRIL

Esta é a 31ª edição das Tasquinhas de Rio Maior. Tasquinhas de Rio Maior é marca oficial. As Tasquinhas de Rio Maior têm o estatuto de Interesse para o Turismo de Portugal e são detentoras do prémio «Melhor Gastronomia 2014» da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

Traga a família, convide os amigos e venha conviver e divertir-se nas Tasquinhas de Rio Maior 2017!