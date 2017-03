proTEJO preocupado com poluição extrema do Tejo

proTEJO organiza a 2ª Manifestação contra a poluição do rio Tejo e os seus afluentes

O Movimento Pelo Tejo – proTEJO, um movimento de cidadania em defesa do Tejo está a mobilizar os cidadãos, especialmente as populações ribeirinhas da bacia do Tejo, para participarem na 2ª Manifestação Contra a Poluição do Rio Tejo e seus Afluentes, a realizar-se no dia 4 de março, pelas 15 horas, no Cais Fluvial de Vila Velha de Ródão.

O proTEJO está preocupado com “os elevados níveis de poluição extrema que se têm verificado no rio Tejo”.