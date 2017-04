PSD e CDS Rio Maior chegam-se à frente nas Autárquicas

PSD e CDS-PP Rio Maior continuam Juntos pelo Futuro, agora para as Autárquicas 2017

Em sua nota datada de 18 de abril o PSD e o CDS/PP fazem saber que dão continuidade à Coligação «Juntos pelo Futuro» para as eleições autárquicas de 2017.

A lista candidata à Câmara Municipal de Rio Maior será encabeçada pela atual presidente, Isaura Morais, que vai assim tentar um terceiro e último mandato.

Na base da continuidade assumida desta coligação está o terem ambos os partidos políticos verificado “a necessidade de continuar a implementar o projeto politico definido” pela coligação Juntos pelo Futuro PSD/CDS-PP “para o concelho de Rio Maior, nomeadamente na redução do endividamento municipal, requalificação da zona ribeirinha da cidade de Rio Maior, promoção do empreendedorismo e do emprego, aumento da qualidade de vida e dos serviços disponíveis, requalificação das vias de comunicação e equipamentos urbanos, promoção da atratividade turística do concelho, na educação de qualidade, no desporto e no apoio social”, lê-se na referida nota onde se dá ainda conta de que será promovida brevemente a apresentação pública dos candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e todas as freguesias e uniões de freguesias do concelho.