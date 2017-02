Quatro armas apreendidas a um homem em Muge

Quinquagenário detido por suspeitas de ameaças com armas de fogo

Militares do Posto Territorial de Marinhais, do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, identificaram na segunda-feira, dia 13 de fevereiro, em Muge, no concelho de Salvaterra de Magos, um homem de 56 anos de idade, suspeito de violência doméstica com recurso a armas de fogo.

Na sequência das ameaças à vítima de 51 anos, foram apreendidas por motivos cautelares as seguintes armas: