Quinta do Bill celebra em Tomar o seu 30º aniversário

A Quinta do Bill celebra os seus 30 anos num concerto em Tomar, a 14 de julho de 2017.

Em ano de comemoração de três décadas de existência, a Quinta do Bill assinala a 14 de julho de 2017, em Tomar (distrito de Santarém), esta data redonda com um concerto que se espera, uma vez mais, memorável.

Desde o início do ano que a Quinta do Bill tem vindo a celebrar, um pouco por todo o país, este acontecimento. E como não poderia deixar de ser, chega agora a vez de Tomar. A cidade templária, que viu nascer a banda folk-rock mais conhecida da música portuguesa, volta a servir de palco para uma festa especial. Em 2007, a grande comemoração dos 20 anos de carreira aconteceu nesta cidade, num concerto que acabou por dar origem a um CD e DVD – «Quinta do Bill – 20 anos ao vivo».

O concerto, que se insere no evento «Noites Quentes à Fresca», está marcado para as 22h, na Praça da República, e é de entrada livre.

Com um som muito característico, a banda de Carlos Moisés, Paulo Bizarro, Carlos Calado, Dalila Marques, Jorge Costa e Miguel Urbano irá apresentar em palco algumas das canções mais recentes, passando inevitavelmente por alguns dos seus temas mais emblemáticos.

Formada em 1987, a Quinta do Bill lançou, até hoje, 9 álbuns de originais e é responsável por canções incontornáveis, como «Os Filhos da Nação», «Se te amo», «Voa» ou «No Trilho do Sol».

O primeiro álbum da banda, «Sem Rumo», foi editado em 1992. Seguiu-se «Os Filhos da Nação» (1994), que conquistou grande notoriedade nacional e levou a banda a marcar presença em vários programas de televisão e de rádio. Em 1996, lança «O Trilho do Sol» que, à semelhança do tema anterior, foi um sucesso de vendas. O seu mais recente trabalho é «Todas As Estações», álbum de originais lançado em 2016.

Com vários discos de ouro já conquistados e uma carreira marcada por concertos históricos, como o da Avenida dos Aliados, no Porto, que juntou mais de 100 mil pessoas, a Quinta do Bill é uma das bandas mais marcantes da música portuguesa.

Fonte: Contos da Praça