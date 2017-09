Rainha das Vindimas elege-se hoje em Águeda

Com Mariana Chak candidata, a Rainha das Vindimas de Portugal é eleita hoje em Águeda.

O Município de Águeda, enquanto município associado da AMPV- Associação de Municípios Portugueses do Vinho, acolhe hoje, dia 9/9/2017, a 9ª edição da eleição da Rainha das Vindimas de Portugal 2017.

A cidade de Águeda não é, porém, a detentora do título Cidade do Vinho; esse título pertence à vila de Madaleno do Pico, na Região Autónoma dos Açores. Dado que existe um acordo de geminação entre as duas localidades com vista ao desenvolvimento de programas de intercâmbio social, etnográfico, económico, científico e tecnológico para difusão recíproca da cultura de ambas as comunidades, o Município de Águeda foi convidado pela AMPV a organizar a gala de eleição da Rainha das Vindimas de Portugal 2017.

O concurso para a Rainha das Vindimas de Portugal é promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho em parceria com a Cidade do Vinho, desde 2009 e tem vindo a afirmar-se de ano para ano, conquistando uma visibilidade cada vez maior e uma participação cada vez mais expressiva dos municípios.

Este ano, com a participação de 17 candidatas, entre as quais Mariana Chak – eleita Miss FRIMOR 2017 cabendo-lhe portanto representar Rio Maior que é um dos Municípios Portugueses do Vinho –, a gala tem lugar no Centro de Artes de Águeda, com início às 21h. As candidatas desfilam em três momentos distintos: traje tradicional, roupa casual e roupa de noite.

O concurso para a Rainha das Vindimas de Portugal tem como objetivo promover os territórios e a preservação das tradições e da cultura rural ligada ao vinho e à vinha.