Rancho Ceifeiras e Campinos de Azambuja faz 60 anos

O Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja celebra o seu 60º aniversário

O Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja (RFCCA) comemora no próximo fim de semana, 17 a 19 de fevereiro, o seu 60º aniversário. As comemorações dividem-se entre a sede, na Rua do Matadouro, e o antigo Armazém dos Vinhos, na entrada nascente de Azambuja.

A efeméride começa por ser assinalada na sexta-feira 17, pelas 21h00, com a realização de um ensaio geral, na sede do grupo, aberto a todos os atuais elementos e também aos antigos dançarinos que queiram matar saudades. No dia 18, sábado, o convívio vai ser vivido à mesa num jantar de aniversário a ter lugar no Armazém dos Vinhos.

Para domingo, 19 de fevereiro, está marcada uma romagem ao cemitério de Azambuja, às 09h30, seguindo-se pelas 11h00 a celebração da Missa na Igreja Matriz de Azambuja, em memória dos membros do grupo já falecidos. Às 14h30, partirá da sede do rancho o desfile com destino ao Armazém dos Vinhos. Aí chegado o cortejo, realizam-se as atuações do Grupo Infantil de Azambuja «Os Tradicionais Rapazes da Grade e Raparigas da Monda», dos dois ranchos convidados – o Danças e Cantares de Vale do Paraíso e o da Casa do Concelho de Ponte de Lima –, e, por fim, do aniversariante Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja. O encontro termina com um lanche convívio, pelas 19h00.

O evento conta com vários apoios, entre os quais da Junta de Freguesia e o da Câmara Municipal de Azambuja.