Rão Kyao leva Sopro de Vida à Batalha

Rão Kyao apresenta o seu espetáculo litúrgico Sopro de Vida no Mosteiro da Batalha

No dia 11 de março de 2017, às 21 horas, no Mosteiro da Batalha o músico e compositor português Rão Kyao apresenta o seu espectáculo litúrgico de autores portugueses Sopro de Vida.

Neste projecto, Rão Kyao recolheu temas de acordo com a progressão do ano litúrgico e procurou, simultaneamente, ordenar os temas ao ritmo da celebração eucarística, com temas que tocam as pessoas pela sua simplicidade, profundidade devocional e riqueza melódica, através de uma flauta de bambu e acompanhado ao órgão por Renato Silva Júnior.

Através deste espectáculo, que consiste na versão instrumental de um conjunto de cânticos marianos, Rão Kyao transmite uma mensagem de fé, esperança e amor.

As características únicas deste projeto e espetáculo estão fortemente ligadas ao turismo religioso e cultural proporcionando assim, um momento de reflexão e alegria ímpar na assembleia.

Entrada livre.