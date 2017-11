Recordando Eugénia Lima a propósito da 17ª Gala

De uma festa de homenagem à diva portuguesa do acordeão em 2001, ganhou Rio Maior a Gala de Acordeão Eugénia Lima.

Eugénia de Jesus Lima, nascida em Castelo Branco em 29 de março de 1926, faleceu no dia 4 de abril de 2014 em Rio Maior onde se radicou após o 25 de Abril de 1974.

Acordeonista e compositora de fama nacional e de internacional reconhecimento, Eugénia Lima era a diva portuguesa do acordeão, tal a arte e a mestria com que o tocava e em que se inicou tinha apenas 10 anos de idade. O seu nome é um dos que está inscrito no Dicionário Mundial de Mulheres Notáveis.

Aos 13 anos o Conservatório de Lisboa negou-lhe acesso aos estudos porque, disseram ao pai, “o acordeão não tinha entrada naquela instituição”. Mas em 1984 recebeu o Diploma Honorífico da União Nacional dos Acordeonistas de França, reconhecimento esse que foi entregue pela primeira vez a uma pessoa de outro país que não a França. Eugénia Lima receberia posteriormente o diploma do Curso Superior de Acordeão na categoria de Professora pelo Conservatório de Acordeão de Paris.

Aos 21 anos, a convite da fábrica de acordeões Fratelli Crossio, Eugénima Lima fez a sua primeira digressão pelo estrangeiro, com especial incidência em França onde participou em vários recitais.

Em Castelo Branco, no ano de 1956 fundou a Orquestra Típica Albicastrense.

A partir da década de oitenta do século XX, Eugénia Lima recebeu várias distinções honoríficas:

– Dama da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, durante a presidência de Ramalho Eanes;

– Medalha de Mérito Cultural, atribuída pelo Ministério da Cultura;

– Constituída Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, na presidência de Mário Soares.

– Recebeu também a Medalha do Concelho de Rio Maior.

No ano de 2001, no dia 19 de maio a Câmara Municipal de Rio Maior, então liderada por Silvino Sequeira, realizou uma festa de homenagem à ilustre acordeonista e compositora. Dessa festa, para a qual a plateia e o balcão do Cinema Casimiros foram demasiado pequenos para tão grande afluência, ganhou a cidade o seu Festival Anual de Acordeão, que logo recebeu o estatuto de Gala.

E o presidente do Município anunciou que, “dada a adesão dos riomiorenses e dos funcionários do setor da Cultura da autarquia que se empenharam na organização da festa de homenagem que ali decorria, bem como dos presidentes de Junta de Freguesia, iria propor à vereação que todos os anos, em Rio Maior, se realize um Festival de Acordeão com o nome de Eugénia Lima (…)”, reporta o jornal Região de Rio Maior na sua edição nº 659, de 25/5/2001.

Proposta feita, proposta aprovada por unanimidade.

Neste dia 4 de novembro de 2017 realizou-se a 17ª Gala de Acordeão Eugénia Lima. O palco foi, como tem sido nos últimos anos, o do Cineteatro Municipal.

Com apresentação de Graça Silva, atuaram com muito agrado dos espectadores, os acordeonistas Catarina Brilha e José Cláudio (que foram alunos diletos de Eugénia Lima), bem como João Palma e Hernâni Cerqueira, jovens já com premiações internacionais, o Grupo «A Guitarra Portuguesa e o Fado» e ainda a solista de «Ai!adança».

Além da presidente da Câmara Isaura Morais, sob cujos mandatos se tem mantido a Gala de Acordeão Eugénia Lima – património cultural que importa preservar –, e dos vereadores João Lopes Candoso e Ana Filomena Figueiredo, contava-se na assistência a presença de um grande amigo da saudosa D. Eugénia Lima: o padre Mota, que foi pároco de Fráguas, S. Sebastião, Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões, partindo depois para Mafra onde paroquiou a freguesia da Encarnação.