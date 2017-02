Revitalizada margem esquerda do Alviela em Pernes

Projeto Municipal RTT revitaliz a margem esquerda do rio Alviela junto à Ponte Romana em Pernes

No âmbito do Projeto Municipal Reabilitar Troço a Troço (RTT), a Equipa Multidisciplinar de Ação para Sustentabilidade (EMAS) levou a cabo mais uma intervenção, na terça-feira, dia 7, pelas 11 horas, desta vez na margem esquerda do rio Alviela junto à Ponte Romana em Pernes, com a ajuda de cerca de 30 alunos, de duas turmas do 8º e 9º ano, acompanhados por quatro professores de Ciências Naturais da EB local D. Manuel I.

Inês Barroso, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Santarém (CMS), e Luís Duarte, presidente da Junta de Freguesia de Pernes, também integraram os grupos de trabalho que levaram a cabo esta missão de reabilitar uma parte da margem do Rio Alviela.

A primeira fase dos trabalhos foi a monitorização do rio e suas margens, através do preenchimento de uma ficha de campo, no âmbito do Projeto Rios, da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), onde é feita a caraterização geral do rio e do ecossistema aquático: espécies existentes da fauna, da flora e macroinvertebrados. Para além da análise físico-química da qualidade da água, com a medição da presença de fosfatos, nível de P.H., bem como a sua temperatura e o valor de oxigenação.

Para terminar, foram plantadas árvores autóctones, junto à margem, e aplicada estacaria viva de salgueiro, técnica de engenharia natural, para estabilização do talude.