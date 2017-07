Rio Maior: Augusto Figueiredo lidera candidatura da CDU

Atual vereador, Augusto Figueiredo volta a encabeçar a candidatura da CDU no município de Rio Maior.

A candidatura de Augusto Figueiredo à cabeça da lista da CDU no concelho de Rio Maior, nas Autárquicas 2017, foi apresentada no dia 10 de julho, no Jardim Municipal 25 de Abril.

O mandatário é o Professor Doutor Luís Cid que na sua vida profissional é docente e subdiretor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

O painel de apresentação da candidatura integrava: a cabeça de lista à Assembleia Municipal, Liliana Marques Alonso, Mestre em Engenharia Química, a trabalhar na Sibelco Portuguesa, e com participação cívica na Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro de cujo conselho geral é também membro; João Luís Madeira Lopes, da comissão executiva da Intervenção Democrática; Sónia Colaço, da comissão executiva do Partido Ecologista Os Verdes; e Diogo D’Ávila, do comité central do Partido Comunista Português e coordenador da direção da organização do PCP do distrito de Santarém.

Figueiredo criticou que ainda hoje os hábitos instalados façam crer que “os presidentes, os vereadores, os presidentes de junta, quando resolvem um problema da população, estão a fazer um favor” e no entanto “os candidatos são-no porque querem, os eleitos são-no por voto democrático e assumem essa responsabilidade e fazem-no recebendo para tal”, “as leis consagram que o Poder Local é para servir a causa pública e para isso” os autarcas “são remunerados” e concluiu: “Cada cidadão tem o direito a pedir que se cumpra o projeto eleitoral que foi avalizado (…)”.

O candidato imputa à ineficiência as perdas de quase 50% de água da rede pública em baixa, contesta a resolução do problema com “o brutal aumento das tarifas da água, recolha de resíduos sólidos urbanos e saneamento” que pretende revogar como medida imediata. Pretende mais extensões de saúde nas freguesias rurais. Exige a construção da Residência de Estudantes na ESDRM em cumprimento da recomendação proposta pela CDU e aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Advoga a reposição das freguesias extintas pela última reforma da Administração Local, a construção de bairros sociais nas freguesias que tenham essa disponibilidade e de urbanizações a custos controlados na cidade, o impulsionar do processo de devolução dos baldios aos compartes, a requalificação da Zona Industrial de Rio Maior e a criação de polos empresariais em freguesias onde se justifiquem, como em Casais Monizes (Alcobertas), com intensa atividade industrial na fileira da pedra), o apoio aos produtores agrícolas e dessa forma à economia local assegurando aos alunos nos refeitórios das escolas do concelho, “as batatas, as alfaces, as couves e a carne” que aqui são produzidas. As preocupações que elencou também passam por uma política cultural atenta, entre outros aspetos, à salvaguarda e valorização do património (Gruta da Senhora da Luz, Marinhas do Sal, musealização, com polos em freguesias rurais, etc.)

Das pequenas intervenções registadas, da de Diogo D’Ávila anotámos a afirmação de independência da CDU em relação “aos interesses económicos instalados ou de ideias a eles associados”.