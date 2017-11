Rio Maior já tem um campo de Boccia

Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal tem o único campo de Boccia do concelho de Rio Maior.

Ao segundo dia do mês de novembro de 2017, terça-feira, o Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal inaugurou, nas instalações da escola sede, o primeiro campo de Boccia oficial e permanente e também o único no conjunto de todas as escolas públicas existentes no município de Rio Maior.

O campo de Boccia do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal fica no ginásio da Escola Básica Marinhas do Sal, escola sede do agrupamento.

“Desta forma, os alunos do agrupamento poderão dar continuidade aos seus treinos e consequentes excelentes resultados desportivos ao nível do Desporto Escolar Nacional, num campo com as medidas oficiais exigidas para a prática da modalidade Paralímpica do Boccia”, salienta Pedro Pinheiro.