Rio Maior patrocinou a XIV Mostra Gastronómica ESTM

XIV Mostra Gastronómica da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar foi mais um êxito

No passado dia 7 de dezembro realizou-sea XIV Mostra Gastronómica, na Cantina da Câmara Municipal de Peniche. Este evento consistiu na representação de pratos típicos de onze regiões de norte a sul de Portugal, sendo uma delas a região do Ribatejo, que foi representada não só pela tipicidade vinícola e gastronómica, mas também pelos trajes característicos da região. A disponibilidade prestada pelos patrocinadores locais como o Restaurante O Pinheiro, a Fábrica do Pão de ló de Rio Maior, Lda., Bijou, Quinta dos Penegrais, Ana Gomes, Restaurante O Toucinho, Talho Júnior, Talho Bom Gosto, Talho Stop, Nelcarnes, Quinta da Ribeirinha e Quinta da Badula contribuiu para que o evento alcançasse um excelente resultado.

O espaço no geral, foi dividido e preparado pelos estudantes, devidamente identificado por cada região, em que as pessoas poderiam passar, não só para fazer a degustação das iguarias tradicionais, vinhos e doces, mas também para conhecer melhor a região.

O evento tem vindo a expandir-se devido ao reconhecimento e aos apoios concedidos pelos diversos patrocinadores regionais e pelo fornecedor oficial MAKRO, contando com mais de 500 visitantes nesta edição.

Este ano o evento possuiu um cariz solidário, contribuindo com os remanescentes para o Centro de Solidariedade de Peniche «Aconchego – Centro de Acolhimento Temporário Para Crianças em Risco» e Lar de Idosos, e para os Bombeiros Voluntários de Peniche.